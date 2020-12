Korruptsioonivastase teo auhind läheb spordikorruptsiooni ennetajatele

«Sel aastal tunnustame neid, kes on Eesti korruptsioonivastases tegevuses edukalt tegelenud spordikorruptsiooni temaatikaga. Sport puudutab meid kõiki - et viimastel aastatel murdmaasuusatamise dopinguskandaalide tõttu kahjuks ka negatiivselt, on väga positiivne, et spordikorruptsiooni vastu nii innukalt tegutsetakse,» ütles ühingu juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.