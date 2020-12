Ester Öpik loodab linnavalitsuses teha senisest sisulisemat tööd

Öpik asub tööle koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete väljatöötamise ja nende rakendamise koordinaatorina. «Minu töö Tallinnas on seotud tervisevaldkonnaga ja praegu kitsamalt koroonaviirusega: kuidas toetada linna ja allasutusi viiruse ennetamises ja sellele reageerimises. Terviseametis oli mul palju juhtimisülesandeid, tulevane töö on sisulisem. Saan keskenduda konkreetselt Tallinnale ning sooviksin seada fookuse haridusvaldkonnale,» kirjeldab terviseametnik Postimehele.

Haridusteemadega on tulevane linnaametnik enda sõnul hästi kursis. «Mul on olemas õpetaja kvalifikatsioon kui ka koolijuhi oma. Seega mõistan hästi inimeste ootust, et lapsed saaksid koolitööd jätkata ilma lünkade ja tagasilöökideta. Koolid pingutavad, mis nad pingutavad, aga tervisehoiu ja viirustõrje ettevalmistust neil ei ole.»