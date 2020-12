Lätis peeti kinni Covid-19 valeinfot levitanud parameedik ja aktivist

Politseist kinnitati uudisteagentuurile LETA, et küberkuritegevusega võitlemise osakond pidas kinni mehe ja naise seoses kriminaalasjaga, mis algatati Covid-19 kohta valeinfo levitamise pärast Facebookis.

Võimude hinnangul on tegemist ohuga Läti epidemioloogilisele julgeolekule ning selle eest võib kinnipeetuid oodata kuni kahe aasta pikkune vangistus, paranduslik töö või rahatrahv.

Eelmisel nädalal teatas Läti rahvustelevisiooni saade «Panorama», et sotsiaalmeedias on suurt tähelepanu kogunud skandaalse aktivisti Jeremejevsi video. Selles enam kui poole tunni pikkuses salvestises jagab Kornatovska vandenõuteoreetikute seisukohti Covid-19 osas.

Muu hulgas väidab parameedik, et koroonaviirus on välja mõeldud nakkus, haigeid puudutav info võltsitud, patsientidest tulvil haiglad müüt ning koroonavaktsiinid eluohtlikud. Tagatipuks teatab Kornatovska, et arstid kahjustavad tahtlikult haiglates pneumooniaga inimeste tervist.