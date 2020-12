GALERII ⟩ Eesti mereväele anti üle väekaitsekaatrid

«Ma olen kindel, et saarlaste kaatrid on ühed parimad omas klassis kogu maailmas ja on äärmiselt oluline, et mereväe üks kriitiline võimelünk saab nüüd täidetud. Samuti on tähtis, et kaatrite hange toetab Eesti ettevõtlust majanduslikult väga kriitilisel ajal,» ütles kaitseminister Jüri Luik. Tema sõnul on kaatrid soetatud optimaalse hinna eest, nad on merekindlad, kaasaegse varustuse ja relvastusega ning vajadusel kasutatavad ka tsiviilkriiside korral.