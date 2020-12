VIDEO ⟩ Haridustöötajate Liit vaidleb Helmega: kui koolitööd ei toimu, tuleb päevad hiljem järgi teha

«Seadusi ei ole vahepeal muudetud ja põhikooli ja gümnaasiumiseaduse järgi peab õpilane 175 päeva saama kaetud õppetööga. Kui järgmisest nädalast õppetööd mõnes koolis ei toimu, siis tuleb need päevad hiljem järgi teha. Kui distantsõpe jätkub järgmisel nädalal koolis, siis see on üks õppevormidest ja sellisel juhul ei tule seda järgi teha,» täpsustas Voltri « Reporterile ».

Martin Helme ütles valitsuse pressikonverentsil, et kuna ei ole tegemist koolivaheaja pikendamisega, vaid tervishoiukriisi tõttu kooli ära jätmisega, siis ei ole vaja ära jäänud päevi juunikuus või aprillis või jaanuarikuus tagasi teha. «Järgmisel aastal läheb kool edasi nii nagu ta koguaeg on läinud ilma lisanädalate või päevade juurde panemiseta. See on tänase otsuse sisu. Kui kuskil koolis keegi entusiast läheb jutuga lastevanemate juurde, et nüüd me peame jaanipäevani koolis käima, siis see ei vasta tõele,» ütles Helme.