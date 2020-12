Ministeerium: omavalitsused peaksid tõstma sotsiaalkaitse kulusid

«Näeme, et kohalikel omavalitsustel on inimeste toetamisel ja elukeskkonna kujundamisel tervist ja heaolu soosivaks rohkesti kasutamata potentsiaali,» ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. «Seetõttu on oluline, et omavalitsused suurendaksid omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga.»