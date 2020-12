Lutsar: nakatumisrekordi tingisid varasematest päevadest raporteerimata jäänud testid

«See on ootuspärane, et numbrid pidevalt tõusevad. Tegelikult ei ole see tõus nii järsk. Palju sõltub sellest, millal teste raporteeritakse. Kui ma vaatan täna raporteeritud testide tegemise aega, siis paljud neist on võetud juba varasematel päevadel. Millegipärast kandusid näiteks osad üleeilsed testid tänasesse. See ongi rekordnumbri põhjus. Tegelikult olid eelmistel päevadel tulnud numbrid petlikult madalad ja anomaalsed,» selgitas professor Postimehele.

Lutsar ei näe, et valitsus peaks täiendavalt midagi ette võtma. «Selle nädala nakatumiste koguarv on kõrgem kui möödunud nädalal. Aga ma arvan, et me peaks kõigepealt ootama, mis on praeguste piirangute mõju. Tänased numbrid ei reflekteeri veel uute piirangute tõhusust. Uued kehtestatud pole ju veel saanud kehtima hakanud.»

Lutsar kutsus inimesi üles tänaste numbrite valguses veel rohkem pingutama. «Me saame ka ise viiruse vastases võitluses veelgi aktiivsemad olla. Ma saan aru, et poes ja apteegis peab käima, aga seal tuleks viibida võimalikult lühikest aega. Kaubanduskeskustesse peaks minema kindla ostusooviga ja sealt kohe ära tulema. Praegu pole see aeg, kus käia poest poodi kaupa uudistamas.