Riigi kolm kaardirakendust kasutavad vananenud Flashi

Enimlevinud brauserid ei toeta Flashi vaikimisi juba aastaid. Näiteks kui üritada praegu arvutis käivitada maa-ameti detailplaneeringute registrit, viskavad Firefox ja Microsoft Edge ette ikooni, mille kaudu on võimalik Flashi programm käsitsi käivitada. Samas on Flashi programmi sisaldavad arvutid juba pikemat aega kuvanud hoiatust, et Flashile turvauuenduste lisamine lõpeb selle aasta 31. detsembril ja programm soovitatakse arvutist eemaldada.