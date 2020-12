Viimsi vallavoliniku sadama vastu koguti üle 1200 allkirja

Mathieseni sõnul on valla inimesed tunnistajaks protsessile, kus «seadustele vilistades ja tugevama õigust ära kasutades on ebaseadusliku sadama ehitusega lammutatud nii viimsilaste ühiskasutuses olevat looduskeskkonda kui vallakodanike usku õiglasesse ja ausasse vallajuhtimisse».

Kohalik Rohuneeme külaselts on korduvalt teavitanud Viimsi valda ja keskkonnainspektsiooni väidetavalt ebaseaduslikust ehitusest Rohuneeme rannas, kuid vaatamata sellele on massiivse lainemurdja ehitamist jätkatud ning tänaseks on see peaaegu valmis ehitatud.