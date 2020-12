Lutsar ja Kiik laussulgemist ei poolda

«Katsetused pehmemate piirangutega on sisuliselt ebaõnnestusid, kuna need ei ole peatanud COVID-surmade tõusu. Rangemad piirangud alati töötavad, näiteks on COVID-surmade tõus kukkunud 10 kuni 50 protsenti riikides, kus lockdown'i hakati varakult juurutama. Seega on lockdown Eestile vältimatu. Küsimus on, millal sellega alustada?» kirjutas Tillmann.

«Mina ei arva, et Eesti vajab täielikku sulgemist,» kinnitas viroloog Irja Lutsar. «Seda ma saan küll öelda, et tunnen Taavit väga hästi ning on väga tore, et inimesed erinevaid arvamusi avaldavad. Kindlasti on ta läbi analüüsinud, aga see artikkel on ilmselt ka nädal aega tagasi kirjutatud, kuid koroonaviirusega ei muutu asjad kuudega, vaid päevade ning isegi tundidega.»