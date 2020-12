Abielureferendumi eelnõu läbis täna riigikogus esimese lugemise ning eelnõu jäi menetlusse häältega 51:48. «Hea meel on loomulikult, et eelnõu teisele lugemisele läks ja mina arvan, et Eestis rahva arvamust on küsitud kahetsusväärselt vähe oluliste poliitiliste küsimuste juures. Rahvahääletused kavõi meie lähinaabrite juures Lätis-Leedus on oluliselt tavapärasem praktika kui Eestis,» ütles Pohlak.