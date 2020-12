Otse ⟩ Sotsiaalministeeriumis tutvustatakse Covid-19 vaktsineerimise plaani

«Me kõik ootame Covid-19 vaktsiine, et saaksime vaktsineerimise abil viiruse levikule piiri panna ja harjumuspärase elu juurde tagasi pöörduda. Riigiasutused ning tervise- ja sotsiaalsüsteem – haiglad, hooldekodud ja perearstikeskused teevad ettevalmistusi, et alustada vaktsineerimisega niipea, kui vaktsiinid Eestisse jõuavad,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik ning 2021. aastal kõigile tasuta. Dr Marje Oona rõhutas, et kõik kasutusele võetavad Covid-19 vaktsiinid on läbinud vajalikud uuringud kümnetel tuhandetel inimestel. «Covid-19 vaktsiinid jõuavad Euroopa Liidu turule ja Eestisse järk-järgult, kuid kindlasti soovitan kõigil inimestel, kelle jaoks see võimalus avaneb ennast vaktsineerida. Vaktsineerimine võimaldab kaitsta Covid-19 haiguse eest nii ennast kui teisi,» ütles dr Oona. «Vanuse ja tervise tõttu riskirühmadesse kuuluvate patsientide vaktsineerimine hakkab toimuma perearstikeskustes, kuna perearstidel ja pereõdedel on selleks vajalik ettevalmistus ning kogemused.»