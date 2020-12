Aasta lõpus algab rahvaloenduse peaproov

2021. aasta suure rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistamiseks korraldab Statistikaamet pilootprojekti 2000 inimesega ehk prooviloenduse. Küsitletakse inimesi erinevatest piirkondadest, kokku 12 omavalitsusüksusest ning see algab 2020. aasta eelviimasel päeval ja kestab jaanuari lõpuni.

Kui põhiosa loendusest on üle Euroopa Liidu standardiseeritud ning viiakse läbi registripõhiselt, siis Eestis küsitakse teadlaste ja siseministeeriumi soovil lisaks küsimusi, mida registritepõhiselt ei arvestata, kuna neid loetakse delikaatseteks isikuandmeteks.

Täiendavalt kogutakse andmeid inimeste tervisepiirangute, eesti keele murrete ja võõrkeelte oskuse kohta, samuti millist religiooni järgitakse. Nende küsimustega kahe nädala pärast algav pilootprojekt piirdubki. «Peamine eesmärk on kontrollida, kuidas töötavad erinevad küsitlusmeetodid ja isikute teavitamine, kuidas inimesed ankeedist aru saavad ning kuidas toimib tehnoloogia,» selgitas statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

Mägi sõnul on võimalikult täpne rahvaloendus meie kõigi huvides. Kõik statistilsed andmed sõltuvad rahvaloenduse tulemustest ning mida täpsemad ned on, seda täpsemalt on võimalik prognoosida ühiskonna arengut ja analüüsida majandust.