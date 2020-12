Ilisson: eriline aeg vajab erilisi lahendusi

Haridus- ja noorteameti peadirektori sõnas paneeldiskussioonis, et Eesti paistis kevadel silma distantsõppe korraldamisega, kuid pingutada tuleb veelgi enam, et õppimise ja õpetamise kvaliteet ei kannataks. «Peame toetama võrgustumist ja koostööd, jõudma iga õpilaseni, pöörama tähelepanu vaimsele tervisele ning kasutama nutikalt olemasolevaid andmeid,» ütles Ilisson ja rõhutas, et tulevikku jõudmiseks on vaja mõista õppimist ja õpetamist uue nurga alt, mis aitaks kokku tuua erinevaid osapooli.

«Eesti on tulevikutee alguses: otsime võimalusi, kuidas kasutada tehisintellekti, kuidas personaliseerida ja isikustada õppematerjale, kuidas kujundada õppijast lähtuvaid õpiradasid ja -mudeleid,» lisas peadirektor ning avaldas lootust, et ka teistel on Eestilt õppida.

Soome haridusameti juht Olli-Pekka Heinonen rõhutas hariduse alusväärtuse - võrdsuse – au sees hoidmise vajalikkust. Heinoneni sõnul on personaliseeritud lahendusi hariduses vaja, kuna võrdsust ei saavuta kõigile samade lahenduste pakkumisega.

«Õppimise fookus on nii õppijal, õpetajal kui ka vanemal, sest õpetaja roll on ajas muutunud üha rohkem mentorluse ja individuaalse lähenemise poole. Vajalik on lähtuda õppija ja õpetaja vajadustest, oskustest ja teadmistest ning leida tasakaal õppija, kooli ja riigi eesmärkide vahel,» vahendas haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja. Lisaks meenutas ta, et kool on koht, kus õppida koosloomet ja sotsiaalseid oskusi, mida ainult distantsilt omandada ei saa.

Araabia Ühendemiraatide haridus- ja infotehnoloogia ministri nõunik Ali Al Yafei toonitas samuti andmete nutika kasutamise vajalikkust: mida rohkem on teada õppijast, tema ootustest, võimalustest, teadmistest ja eesmärkidest, seda paremaid lahendusi saab pakkuda. Yafei hinnangul on oluline ühiskonna haridusellu kaasamine, mis aitab tagada järjepidevust ja hoida õppijaid motiveerituna.