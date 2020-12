President andis üle noore haridustegelase preemiad

«Meie koolilapsed on oma teadmistes üha enam erinevad. Ühevanused lapsed võivad õppeainetesse süveneda erineval moel ja nii peab õpetamine muutuma üha rohkem toetatud õppimiseks. Loodan, et sellest aastast on meile kasu sinna kiiremini jõudmisel, sest just niimoodi suudame edaspidi iga koolilapse tähelepanu köita tema jaoks huvitava ja arendava materjaliga igas koolitunnis. Millest iga laps saaks ka eduelamuse, natuke sõltumatumalt tema klassikaaslastest, aga alati tihedas koostöös tema armsa õpetajaga,» ütles riigipea preemiate üleandmisel.

Ta rõhutas sedagi, et meil on vähe maavarasid, aga on päris palju vara, mille oleme eestlastena kollektiivselt loonud ja Eesti kool on ilma igasuguse kahtluseta üks neist.

Emili Kool on asutatud lastevanemate algatusel ja Indrek Lillemägi on juhtinud kooli selle algusest saadik. Kool on kujunenud aktiivseks kogukonnaks, mis pakub turvalist õpikeskkonda erinevatele lastele ja peredele. Selle õpe on tervikuna projektipõhine: igal klassil on igal õppeperioodil üks suur projekt, mille kaudu õpitakse kõiki oskusi. Teine kooli oluline eripära on laste lugemishuvi ja digioskuste arendamine ning tihe koostöö lastevanematega.

«Õpetajad ei ole eesliinitöötajad ainult koroonakriisi ajal, nad on eesliinil enamike komplekssete probleemide lahendamisel alates keskkonnaküsimustest kuni vaimse terviseni,» sõnas preemia laureaat Indrek Lillemägi ja lisas, et lavale kutsumist väärivaid õpetajaid, koolijuhte ja koolikogukondade aktiviste on veelgi: «Loodan, et õpime vaikselt neid paremini toetama mitte ainult pidupäeval, aga ka argielus. Ja toetama ka ebaõnnestumistes, sest sellest õppimine on keerulise haridusküsimuse lahendamise paratamatu osa.»

Noore haridustegelase reaalainete preemia laureaat matemaatikaõpetaja Riin Saar on olnud eestvedajaks kujundava hindamise kui õppijat toetava hindamise juurutamisel Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis. Ta on välja töötanud süsteemsed instrumendid, mille abil on võimalik hinnata õpilaste edenemist lähtuvalt õpitulemuste saavutamisest ja oma kogemust ja nõuandeid on ta jaganud kolleegidele oma koolides ja üle Eesti. Mitmete aastate vältel on Saar juhendanud õpilaste pranglimist ja peab seda tähtsaks, sest see aitab kaasa loogilise mõtlemise arenemisele ning matemaatilistest seostest arusaamisele.

«Õpetajana saan iga päev oma õpilasi suunata avastama uusi teid. Teekondi on erinevaid, nagu ka lahenduskäike matemaatika ülesannetes. Matemaatikat saab õppida ja ka õpetada kahte moodi – kas lihtsalt faktidena või näidates, kuidas faktid tekivad ja on igapäevase eluga seotud,» ta.

Kummagi preemia suuruseks on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise hetkel 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi, olgu siis õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.