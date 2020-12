Riigikogu muutis tühja kasseti tasu kogumise süsteemi

Seadus kaasajastatab regulatsiooni, mis annab autorile, esitajale, fonogrammitootjale ja filmi esmasalvestuse tootjale õiguse saada õiglast hüvitist selle eest, et füüsilistel isikutel on õigus teoseid ilma loata kopeerida isiklikuks kasutamiseks, edastas justiitsministeerium.

Hüvitist kogutakse sellistelt salvestusseadmetelt ja andmekandjatelt, mida kopeerimiseks enim kasutatakse. Eelnõuga planeeritavad muudatused on vajalikud, et kehtestada paindlik tasu kogumise süsteem, mis võimaldaks tasu koguda ka näiteks nutiseadmetelt.

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on seadusemuudatus arutlusel olnud kaua. «Loodame, et uus süsteem toob õigusrahu ja selguse küsimuses, mis kaua on loomeinimeste suureks murekohaks olnud,» sõnas ta.