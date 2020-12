Kogu Eesti on koroonaviirust täis, testimissüsteem töötab kogu jõuluaja täisvõimsusel

Kuigi koroonaviirusega nakatumise kasv on aeglustunud, ei saa öelda, et see oleks pidama jäänud. Suurima riskiga piirkonnad on Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tartumaa, kuid Härma sõnul on nakatumine tõusuteel ka Lääne-Eestis.