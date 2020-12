TÜ rahvusvahelisest edust: see on sisuliste eesmärkide kõrvaltulemus

Edetabelit koostav rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) reastab Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni parimaid ülikoole alates 2014. aastast. Esimesel kohal on algusest peale püsinud M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool. Tartu Ülikool on edetabeli eesotsas olnud kõigil aastatel, kuid tänavune teine koht on seni kõrgeim.

«Rahvusvahelistes edetabelites tõusmine pole kunagi ülikooli eraldiseisev eesmärk, vaid meie sisuliste eesmärkide kõrvaltulemus,» ütles Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura. «Seejuures oleme näiteks Tartu Ülikooli uues arengukavas seadnud nii eesmärke, mis parandavad ülikooli positsiooni, kui ka selliseid, mis edetabelites tõusmisele sugugi kaasa ei aita. Ometi on selliseid hinnanguid meeldiv lugeda. See annab tunnistust, et Tartu Ülikool on oma kõrgetasemelise tegevusega rahvusvaheliselt silmapaistev,» lisas ta.