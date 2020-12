Missioon Iraaki suurendab Kaitseliidus auastmega ametikohtade arvu

Neljapäeval valitsuse ette jõudva eelnõuga luuakse Kaitseliidu koosseisu 40 tähtajalist tegevväelase ametikohta. Rahuaja ametikohtade arvu ülempiiri muutmine on vajalik, et võimaldada Kaitseliidu liikmetele täiendavat sõjaväelist väljaõpet seoses Kaitseväe koosseisus rahvusvahelises sõjalises koostöö osalemisega.

Kaitseliidu pressiesindaja sõnul alustas väljaõpet 40 inimest, neist Iraagi suundub 36 ja neli võitlejat jäävad reservi. Kõik väljaõpet alustanud võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed. Rühma koosseisus on seitse tegevväelast, neist neli teenivad Kaitseliidus. Üksuse võitlejad on pärit 12 Kaitseliidu malevast, kõige arvukamalt on esindatud Lääne malev.