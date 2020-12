Millised on piiratud teovõimega inimese võimalused testamendi tegemiseks?

Eestkostja ei saa eestkostetava eest testamenti teha

Seetõttu on eestkostemääruses ka eraldi välja toodud, kas eestkostetaval on valimisõigus, kas ta saab abielu sõlmida, isadust omaks võtta või muid perekonnaõiguslikke otsuseid langetada. Eestkostja ei saa teda neis küsimustes esindada ega oma nõusolekut anda. Ka testamenti saab teha vaid iga inimene ise.

Eestkostetava teovõime piiratus on eeldus

Riigikohus selgitas, et piiratud teovõimega inimese tehingutest on kehtetud vaid need, mille tähendusest ta tehingu ajal aru ei saanud. Iga üksiku tehingu puhul tuleb eestkostetava arusaamisvõimet eraldi hinnata. Üldist juhist pole võimalik anda, sest tehingute maht ja sisu on erinevad. Lisaks on arusaamisvõime hindamiseks vajalikud psühhiaatria eriteadmised.

Ka inimene, kellele on määratud eestkostja, võib olla suuteline osade tehingute sisust aru saama. Eestkostja ülesannete ulatuses eeldatakse, et inimese teovõime on piiratud. Eeldus tähendab aga seda, et võimalik on tõendada ka vastupidist. Küll aga märgitakse teates, et testamendi puhul eelmainitud eeldus ei kehti, sest seda saab teha vaid iga inimene ise.