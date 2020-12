41 protsenti liiklusõnnetusi juhtub parklates

Viimastel päevadel käib jõulutrall juba täie hooga. Seda näitavad kaubanduskeskuste parklad, mis on pungil täis.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi statistika järgi on tänavu 11 kuuga Eestis toimunud 25 000 liikluskindlustuse juhtumit, millest 10 300 on seotud parkimisega - seega 41 protsenti kõigist liiklusõnnetustest on parkimisõnnetused.