Tallinn külmutab kapo hoiatuse peale lepingu PBKga

Kaitsepolitseiamet (kapo) saatis 11. detsembril linnavalitsusele kirja, milles annab teada, et rahvusvahelise kriminaalmenetluse raames süüdistatakse Baltijas Mediju Alianse SIA (BMA) ja BMA Estonia OÜ juhtfiguure Ukraina iseseisvust ja terviklikkust õõnestavates tegudes, mis seisnevad ELi sanktsioonide all olevale isikule rahalisete vahendite ja majandusressurside kättesaadavaks tegemiseks.

Kapo juhib kirjas linnavalitsuse tähelepanu sellele, et BMA Estonia OÜga seotud ühingud, sealhulgas PBK, REN TV Baltic ja NTV MIR, mille tegelik kasusaaja Pervõi Kanali, National Media Groupi ja Bank Rossija kaudu on sanktsioneeritud isik Yuriy Velentinovich Kovalchuk, kes lisati sanktsioneeritute nimekirja juba 2014. aastal.

Seega palus kaitsepolitsei linnavalitsusel kontrollida, kas linnaga ärisuhtes olev isik on kuidagi seotud sanktsioneeritud isikuga ning rakendada meetmeid, et tagada rahvusvahelise finantssanktsiooni eesmärgi saavutamine.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul proovisid nad omal käel avalikest allikatest seoseid leida, kuid neid ei tuvastatud ning seetõttu pöördutakse abipalvega rahapesu andmebüroo poole palvega selgitada, kas linna lepingupartneril on lubatud linnale ja teistele Eestis tegutsevatele isikutele osutada teenuseid või mitte.

«Kuni rahapesu andmebüroolt hinnangu saamiseni ei saa me uue aasta venekeelsete telesaadete hankemenetlust lõpuni viia ega uue aasta saadete eetriajaks lepinguid sõlmida. Tallinna tegutsemine peab olema õiguskuulekas, kuid me praegu ei saa veel aru, millist tegevust meilt täpsemalt oodatakse. Linn pöördub rahapesu andmebüroo poole, et ta hindaks kaitsepolitseiameti tõstatatud küsimust linna lepingupartneri võimalikust seotusest ELi sanktsioonidega, kuna rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kontroll on just rahapestu andmebüroo, mitte kohaliku omavalitsuse ülesanne,» ütles linnapea Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on teises koroonalaines eriti kriitiline olukord nakatumisnäitajate osas just venekeelses kogukonnas Lasnamäel ja Ida-Virumaal. «Oleme teinud koroonakriisi arvestades pingutusi venekeelse elanikkonna informeerimiseks, tehes koostööd nii ETV+ga Tallinna pressikonverentside ülekandmiseks kui ka PBK-ga Tallinna uudistele eetriaja saamiseks – eelkõige just adekvaatse koroonainfo andmiseks vene keeles inimestele, kes vaatavad venekeelseid kanaleid,» ütles Mihhail Kõlvart.

«Kapo ei öelnud oma kirjas, et Tallinn rikub oma lepinguga ELi sanktsioone, vaid palus Tallinnal kontrollida ja hankida lisateavet, kas Tallinna lepingupartner on seotud sanktsioneeritud isikuga,» selgitas Kõlvart.

«Meie jaoks on küsimus selles, kuidas saaksid kohalikul omavalitsusel olla kapost laiemad võimalused, õigused või kompetents, et selgitada välja rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate isikute seoseid ettevõtetega, mis ei asu Eestis,» ütles Mihhail Kõlvart. «Meie jaoks on oluline saada rahapesu andmebüroolt ja ka teistelt riigiasutustelt selged vastused, kuidas on kohalikul omavalitsusel võimalik jätkata oma ülesannete täitmist ning millised kohustused kehtivad Tallinna linnal ja teistel Eestis tegutsevatel isikutel BMA Estonia suhtes.»