Loe, kuidas õigustavad ennast maskita inimesed

Trei sõnul näeb politsei, et maski kannab hinnanguliselt 85 protsenti inimestest ning juhul, kui inimesel endal maski ei ole, annab politsei vajadusel maski, et inimesel oleks võimalik kohe ennast ja teisi viiruse eest kaitsta. «Maskist keeldunuid on tulnud ette, ent valdaval juhul soetatakse mask kas ise, annab selle politsei ja inimene jätkab ostlemist, või lahkutakse poest,» märkis Trei.



Kui aga politsei näeb, et maski kandmise nõuet rikutakse sihilikult ja see käitumine jääb korduma, siis fikseerib politsei juhtunu asjaolud ja isikuandmed ning saadab selle info terviseametile.



«Senised külastused poodides ning keskustes näitavad, et nii hajutamise kui 2+2- nõuded on enamasti täidetud. Kõigis ettevõtetes on olemas ka desinfitseerimisvahendid ja Terviseameti teavitusplakatid,» kirjeldas Trei. Ta lisas, et hea näitena on osa poodidest toonud ka välja, kui palju inimesi tohib poes korraga viibida. «Rohkem selgitustööd oleme pidanud tegema väiksemates kauplustes ja tanklates, kus külastajaid võib korraga poes olla küll vähe, kuid kus tuleb tervise hoidmiseks pidada piirangutest samuti kinni,» lausus Trei.



Ka mupo teavitab maskikandmisest inimesi



Tallinna munitsipaalpolitsei jagab soovitusi kanda maske pealinlastele. «Samuti on meie piletikontrolöridel kaasas varu maske ja neid ka pakutakse. Eriti tänulikud on maski eest pensionärid,» lausus Postimehele mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Tema sõnul üldiselt näevad ametnikud, et maskide kandmine on juba vaikselt omaks võetud ning järjest rohkem nekd ka kantakse.