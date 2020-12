Vandaalid lõhkusid Nõmmel jõuluinstallatsiooni.

«Kahetsusväärne, et loodud ilu on läbi pahatahtlike käe selliselt rikutud. Täna parki lapsi rõõmustama kutsutud jõuluvana võtab endiselt laste head soovid vastu aga osa melust on kahjuks kadunud. Loodan, et selle teo eest vastutavad isikud saab politsei kiirelt kätte ning nad saavad ka väärilise karistuse,» ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Valgustuse paigaldanud firma Adam Bd proovis «Kingitust» kohapeal parandada, aga selle vigastused on nii suured, et element tuleb siiski töökojas korda teha. Valguslahenduse koostanud ettevõte on lubanud, et parandustööd tehakse esimesel võimalusel ära ning hiljemalt jõuludeks on asi uuesti paigas.