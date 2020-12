Mupot nörritab maskivastalisus Nõmme turul

Nädalavahetusel laekus mupo korrapidajale ridamisi kaebusi, et Nõmme turul kauplevad müüjad ei kanna kaitsemaske. Eelkõige tunti muret müügikioskites toimuva pärast, kus kitsukeses kinnises ruumis viibib korraga liiga palju ostjaid ega järgita 2+2-nõuet. Kontrollimisel selgus, et ruumid olid puupüsti rahvast täis, enamikel müüjatest puudusid kaitsemaskid ning ka distantsi hoidmisest oli asi kaugel.

«Käisin ka ise Nõmme turul ja tõesti, olukord ei olnud kiita. Siinkohal tänan neid kauplejaid, kes on teinud endast kõik oleneva, et viirus ei leviks. Eeskujulikult müüsid oma kaupa Juustumeistrid, Reval kohvik, Haldjaleib ja Peetri Lõhe – neid tuleb tunnustada,» märkis Öpik. «Me kõik soovime, et puhas, maalt pärit talukaup oleks linnainimesele kättesaadav ja et pühade eel ei peaks hakkama turgusid sulgema. Aga selleks peame me kõik pingutama, nii kauplejad kui ka ostjad – kandkem maske ja järgigem hügieenireegleid, hoidkem turvalist distantsi.»