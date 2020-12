Allan Kiil peab Tallinna Sadama kohtuasjas osalema tsiviilkostjana

Ringkonnakohus rahuldas riigiprokuratruuri ning kannatanute Tallinna Sadam AS-i ja TS Laevad OÜ taotlused ja kaasas Allan Kiili tsiviilkostjana menetlusse. Ühtlasi leidis ringkonnakohus, et tuleb jätkata kannatanute tsiviilhagi menetlemist Allan Kiili suhtes. Ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse osas, millega Kiili varad vabastati aresti alt.

Maakohus jättis 28. oktoobril Kiili tsiviilkostjana ja kolmanda isikuna protsessile kaasamata, jättis tsiviilhagid läbi vaatamata ning vabastas tema varad aresti.

Maakohus vabastas ka 879 863,50 eurot Kiili nimelt aresti alt, kuid arestis selle konfiskeerimise ja tsiviilhagi tagamiseks rahapesu objektina kui teadmata isikule kuuluva vara.

Maakohtu määruse vaidlustasid ringkonnakohtus prokuratuur, kannatanute esindaja Dmitri Teplõhh ja Kiili kaitsja Aivar Pilv.

Prokuratuur taotles maakohtu määruse tühistamist Kiili vara aresti alt vabastamise ja menetluskulude osalise rahuldamise osas. Kannatanute AS Tallinna Sadam ja TS Laevad OÜ esindaja taotles jätkata hagi läbivaatamist Kiili suhtes kriminaalmenetluses ja kaasata menetlusse tsiviilkostjana. Samuti hagi ja konfiskeerimise tagamiseks kohaldatud abinõude ja arestitud vara osas. Kiili kaitsja vaidlustas menetluskulude väljamõistmise osa.

Maakohus tõdes oma määruses, et Kiil vastab tsiviilkostja tunnustele, kuid leidis, et temal tuvastatud haiguse tõttu ei saa teda tsiviilkostjana kaasata, kuna ta ei ole võimeline kohtuistungitest osa võtma.

Ringkonnakohus selgitas, et kriminaalmenetluse seadustiku alusel esitatava kannatanu nõude eesmärk on kannatanu hüveolukorra taastamine või heastamine ning seega on tsiviilhagil kriminaalmenetluses hüvituslik, mitte karistuslik iseloom.

«Ainus tsiviilkostjat puudutav tagajärg kriminaalmenetluses on tsiviilhagi võimalik rahuldamine, millel puudub igasugune karistusõiguslik iseloom,» märkis kohus. Seega peab kohus tsiviilkostjana menetlusse kaasama iga isiku, keda ei kahtlustata ega süüdistata kuriteos, millega seoses tsiviilhagi on esitatud, kuid kelle vastu on kannatanu esitanud kriminaalmenetluses lubatava nõude.

Seetõttu asus ringkonnakohus seisukohale, et Kiili tsiviilkostjana menetlusse kaasamine ei riiva tema põhiõigusi nii intensiivselt, nagu seda teeb isiku süüküsimuse otsustamine.

«Olukorras, kus isikul endal ei ole võimalik istungile ilmuda, on tal võimalik osaleda esindaja kaudu. Lisaks näeb kriminaalmenetluse seadustik ette, et tsiviilkostja istungile ilmumata jäämine ei takista kohtulikku arutamist ega tsiviilhagi läbivaatamist, mistõttu ei saa nõustuda maakohtuga selles, et Allan Kiili tsiviilkostjana kaasamine tooks endaga kaasa menetluse venimise olukorras, kus isik ei ole võimeline kohtuistungitest osa võtma,» selgitas ringkonnakohus.

Kuna ringkonnakohus leidis, et Kiil tuleb menetlusse tsiviilkostjana kaasata, tuleb maakohtul tema suhtes esitatud tsiviilhagi läbivaatamist jätkata ning sel põhjusel ei ole ka alust tsiviilhagi tagamiseks arestitud vara aresti alt vabastamiseks, kuivõrd tsiviilhagi tagamisel tuvastatud vara arestimise alused ei ole käesolevaks hetkeks ära langenud.