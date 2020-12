Pfizer-BioNTech: usume, et lähinädalate vaktsineerimised aitavad vähendada haiglapatisentide arvu

«Euroopa Komisjoni tingimuslik luba on ajalooline saavutus. See on esimene vaktsiin, mis on välja töötatud suuremahulises uuringus, milles osales üle 40 000 osaleja, ja mis on müügiloa saanud vähem kui aastaga. See põhineb aastakümne pikkusel teed rajaval tööl, mida on teinud teadlased üle kogu maailma,» ütles BioNTechi tegevjuht ja kaasasutaja doktor Ugur Sahin.