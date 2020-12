Vähiliidule 100 000 eurot annetanud ettevõtja: see oli isiklik puudutus

Vähiliidu prioriteet on sel aastal osta mammograafiabussi uus kaasaegne 3D mammograaf, et jätkuksid rinnavähi sõeluuringud Eestimaa väikelinnades. Kampaaniaga «Terve Eestiga vähi vastu» kogus liit 50 000 eurot. Heategevusliku kleidioksjoniga 500Kleiti teeniti vähiliidule uue 3D mammograafi ostuks üle 30 000 euro.

«Vähiravi toetuseks on kümned tuhanded inimesed annetanud ja antud on ka suuremaid summasid. Mul on hea meel, kui see - mammograafi ost ja muud tegevused sellega seoses - aitavad kaasa haiguse avastamisele võimalikult varajases faasis,» ütles kinnisvaraarenduse ja praamiäriga rikkust kogunud Miil.