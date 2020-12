Koroonaviirus muudab vabariigi aastapäeva pidustusi

Varasematel aastatel on vabariigi sünnipäeva tähistatud 24. veebruaril ja sellele eelnevatel päevade sündmustepõimikuga, mis on toonud erinevates kohtades kokku tuhandeid inimesi.

«Viiruse leviku prognoose vaadates on selge, et kõigi tervise hoidmiseks ei ole mõistlik suuri kogunemisi korraldada. Aga me tähistame seda üheskoos Eesti inimestega pidulikult ja teisiti – suur osa üritusi siiski toimub, neid kantakse üle rahvusringhäälingu kanalites ning loodan, et kõik leiavad oma pere ja lähedaste ringis võimaluse meie riigi sünnipäeva pidulikult tähistada,» selgitas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.