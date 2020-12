Henno, Teede ja Oidsalu lahkusid kirjanike liidust

Salajasel hääletusel sündinud otsus Helmet kirjanike liidust mitte välja visata ajendas Sass Hennot ja Andra Teeder ise liidust lahkuma. «See, milline pedofiiliat pisendav, naeruvääristav või vaikides heaks kiitev meelsus valitseb kunagi ühiskonnas oluliseks teejuhiks ja lootusekiireks olnud loomeliidus, on õõvastav. Masendav. Jälk,» selgitas Henno.

Lisaks lahkub liidust teatrikriitik Meelis Oidsalu, kelle sõnul võinuks Helme ise tagasi astuda, et ennetada rumala diskussiooni pidamist. «Pole kõige säästlikum lähenemine, kui ühe kirjaniku südametunnistusele jõukohast tööd pannakse tegema kogu loomeliidu juhtorgan. Kirjanike liidu eestseisusel pole ka nii palju ärksust, et Peetrile öelda, et ära tee meist oma advokaadi sekretäre,» lausus ta ERRile.