Pirital algas Maxima ehituse teemaline küsitlus

«Nagelemine Maxima kaupluse ehitamise ümber Piritale on kestnud juba kaheksa aastat ning üksmeelt elanike ja arendaja vahel ei toonud ka uus detailplaneeringu lahendus, mida novembri lõpus kohalikule kogukonnale tutvustati. Tegemist on olulise arendusega ning soovime, et selles saaks kaasa rääkida kogu kogukond. Seepärast ongi vajalik küsitluse läbiviimine,» selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Oma «jah» või «ei» saab öelda nii Pirita veebilehel kui ka täites detsembrikuu Pirita lehes ilmunud kupongi ja saates selle linnaosavalitsusse. «Samas on võimalik oma arvamust põhjendada ning tuua välja poolt- ja vastuargumendid või jätta oma kommentaar,» ütles Liinat.

Küsitlus on avatud kuni 31. jaanuarini. «Kogume arvamused kokku ja kui detailplaneering linnaplaneerimise ametist Pirita linnaosa valitsusse jõuab, on linnaosavalitsuse kord teha otsus,» selgitas linnaosavanem. Täna hommikuks oli Pirita kodulehel oma arvamust avaldanud paarkümmend inimest ning mõned küsitluslehed on juba laekunud ka linnaosavalitsusse. «Enamik küsitluses osalenuid on oma seisukohta ka põhjendanud,» lisas Liinat.