Urmas Reinsalu: Isamaa pole nõrganärvilistele!

Tundub, et polariseerumine erakonna sees on nii suur, et pähe tuleb juba ammune – küll täiesti teises olukorras kõlanud – sõnaühend «Isamaasõda». Kas on jälle sõda erakonna sees?

Sõna «sõda» ma kindlasti ei kasutaks. Tegu on olulise väärtusküsimusega ja on selge, et see väärtusküsimus tekitab tõsist poleemikat ka meie erakonna sees. Erakond on ses küsimuses ühe kursi ja seisukoha kujundanud ja on seltskond inimesi, kellele see ei meeldi, kes püüab seda vastustada. Mis kutsub omakorda esile reaktsiooni erakonna teistelt liikmetelt. Tegu on loogilise ahelreaktsiooniga.