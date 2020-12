Eesti plaanib koos teiste Balti riikidega erakorralist evakuatsioonilendu Suurbritanniast, et aidata koju sinna lõksu jäänud kodanikke.

