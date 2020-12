PROGNOOS ⟩ Samasuguse viiruse paljunemisteguri korral tõuseb Covid-19 patsientide hulk üle 1000

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas tänasel pressikonverentsil, et sellel nädalal jõudis Eesti olukorda, milles meditsiinisüsteem vaevaliselt hakkama saab. «Haiglates levib Covid-19 aina enam. Kui ühiskonnas on viirust palju, jõuab ta kõikide eesliini töötajateni, personalini ning siis katkeb ka plaaniline ravi,» selgitas Lutsar. Seetõttu jõuti ka otsuseni, et tuleb viiruse ringlust vähendada. «Seal pole väga palju võimalusi, see levib inimeselt inimesele ning laudade pühkimisest enam ei aita,» lisas Lutsar.