Esimene jõuluvana külastas lapsi umbes 124 aastat tagasi

Folklorist ja Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Marju Kõivupuu jutustas Postimehele, et seni teadaolevalt käis esimene jõulutaat lastel külas umbes 124 aastat tagasi, 1896. aastal Pärnumaal Audru-Malla koolimajas. «Kas see imelik «jõuluonu», nagu toona ajalehes kirjutati, ka kingitusi tõi, seda me kahjuks leheuudisest teada ei saa ja tagantjärele kellegi käest küsida pole kahjuks ka enam võimalik,» ütles Kõivupuu.