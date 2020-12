Spaade juhid ootavad valitsuselt selgemat plaani

Kalev SPA jõudis müüa aastavahetuse pakette 45 protsendi ulatuses spaa mahutavusest. «Ootame toetusmeetmeid ja sellisest olukorrast ettevõtted välja tulla ise kuidagi ei saa, see on kestnud nii kaua, et ettevõtetel ei ole enam rahalist reservi. Igal juhul me ootame kiiresti, see ei saa tulla kahe kuu pärast, kui ettevõtted on juba käpuli,» rääkis Kalev SPA juhataja Piret Betlem, kelle sõnul ei ole ettevõttel enam võimalustki teenida.