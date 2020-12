Londoni erilennud on mõeldud Reisi Targalt portaalis registreerunuile

Kokkuleppel Läti ja Leedu välisministeeriumiga saavad samale lennule tulla ka kriitilise naasmisvajadusega Läti ja Leedu kodanikud, teatas välisministeerium. Nordica teisipäevasele erilennule on võimalik pääseda eelisjärjekorras neil Ühendkuningriigis lühiajaliselt viibivatel Eesti kodanikel, kel on selleks jätkuvalt hädavajadus ja kes on enda viibimise juba registreerinud Reisi Targalt lehel.

Erilend ei ole mõeldud lühiajalistele reisijatele Eestisse tulemiseks, vaid eelkõige neile, kelle püsiv elukoht on Eestis. Välisministeerium võtab ühendust nendega, kes on praeguseks end registreerinud Reisi Targalt portaalis, et täpsustada lennule pääsemise detaile.

Nordica erilend väljub Londonist 29. detsembril kell 11. Lennule on vaja osta pilet, kohtade arv on piiratud ja esmajärjekorras arvestatakse nende hädasolijatega, kes olid registreerunud Reisi Targalt lehel 23. detsembriks, kuid kes jäid 28.detsembri Air Balticu erilennu ootejärjekorda. Eelis pääseda lennule on neil, kelle olukord on kriitiline, näiteks üksi reisivad alaealised, väikeste lastega pered ja üle 65-aastased.

Ühendkuningriigis leviva koroonaviiruse uue tüve tõttu kehtestas Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega 20. detsembril piirangud otselendudeks kuni selle aasta lõpuni. Välisministeerium asus kohe kaardistama Ühendkuningriigis lühiajaliselt viibivaid Eesti kodanikke, kes elavad alaliselt Eestis ja kel on erakorraline vajadus naasta Eestisse enne aastavahetust.

Esmase valikuna on välisministeerium palunud kõigil Ühendkuningriigis viibivatel ja Eestisse naasta soovivatel eestlastel pöörduda lennu- või reisifirmade poole. Eestisse tagasi reisides tuleb kindlasti viia end kurssi läbitavate riikide reeglite ja piirangutega.

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtivad täiendavad eneseisolatsioonireeglid, sealt tulles tuleb püsida isolatsioonis 14 päeva. Kui saabumisel tehtud koroonatesti tulemus on negatiivne, tuleb viibida veel seitse päeva isolatsioonis ning seejärel teha uus test. Kui ka teine test on negatiivne, saab naasta tööle vältimatute ülesannete täitmiseks.