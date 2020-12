Maanteeamet hoiatab liiklejaid teeolude eest

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugiteedel soolamärjad või soolalumesegused, kõrvalteed on lumised. Lääne-Eestis sajab mõnel pool lörtsi.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna Lääne-Eestis pilves, ida pool pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab Lääne-Eestis mitmel pool lörtsi. Mandril püsivad miinuskraadid nii õhus kui ka teepinnal. Saartel ja läänerannikul on õhus plusskraadid, samas teepinnad on Lääne-Eestis mitmel pool 0 kraadi ümbruses. Riigi Ilmateenistuse teatel tugevneb täna lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 15 m/s, rannikul 17-20 ning saartel kuni 22 m/s.