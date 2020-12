Eesti esimene vaktsineeritu on 24aastane arst-resident Jelena Rozinko Ida-Viru keskhaiglast, kes on Covidi-patsiente ravinud septembrist ja kes leiab, et tema erialase spetsialiseerumise valik arst-infektsionistina on kui saatusest määratud - just vahetult enne pandeemiat.