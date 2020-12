Hea karjase väsimus ja läbipõlemisoht

Eesti Ametühingute Keskliidu juhatuse esimees Peep Peterson ja mitu teist tuntud tippjuhti ütlesid detsembris, et on ületöötanud ning läbipõlemine ei ole enam kaugel. Peterson ütles Postimehele, et tema arvates on kasulik kuulata neid juhte, kes on omal nahal kogenud ületöötamist ja jõudnud läbipõlemisele väga lähedale, sest see võib paljude silmad avada.