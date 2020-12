Peeter Helme enam kirjanike liitu ei kuulu

«Eestseisus kogunes pärast EKL liikmete petitsiooni laekumist, et Peeter Helme küsimuses kujunenud olukorrale lahendus leida. Avalikkuse, eelkõige aga kasvava hulga EKL liikmete reaktsioon on tõestanud, et eestseisuse 21. detsembri otsust saatval hukkamõistuavaldusel on kaalu vaid koos Peeter Helme väljaarvamisega,» kirjutas Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev pöördumises liidu liikmete poole.