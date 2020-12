Kuremäe kloostri Covidi-pesa paljastus alles siis, kui peaaegu kõik seal olid juba nakatunud

Kuremäe nunnaklooster ehk Pühtitsa Jumalaema Uinumise stavropigiaalne naisklooster sarnaneb praegu kindlusele. Künkal asuvana on ta ümbritsetud tornikestega kivimüüriga. Kloostriväravad on suletud, neil on teade, et klooster ei võta ajutiselt palverändureid vastu. Ent elu pole seisma jäänud – eemalt on näha, kuidas nunnad roogivad erakla ümber lund.