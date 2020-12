Kolmapäeval patrullivad kaitseliitlased Nõmmel

Taktikalise tegevuse käigus osaleb harjutusel ligi 40 kaitseliitlast. «Kaitseliidu esindajad on meile teatanud, et seekordsel õppusel ei kasutata mootorsõidukeid, käsitulirelvasid ja paukmoona ega muid imitatsioonivahendeid. Õpitakse peaasjalikult patrulli läbiviimist,» rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

Õppuse korraldamise ohutuse ja korra eest vastutav kapten Heigo Vija sõnas, et õppusel osalevad kaitseliitlased on varustatud kaelakaartidega. «Loodame, et see aitab vähendada murelikke küsimusi, kui kohalikud inimesed näevad kaitseväe vormis inimesi piirkonnas õhtusel ajal patrullimas. Igal juhul oleme sellest teavitanud ka politseid,» ütles Vija. «Taktikalise tegevuse käigus väldime nii kasvava metsa kui ka maa-alade ja linna teede kahjustamist,» lisas ta.