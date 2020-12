Uus aasta toob perioodika kojukandele olulise hinnatõusu

1. jaanuarist on kojukande hinnatõus vastavalt väljaandjate esitatud mahtude languse prognoosile 8,7 protsenti, selgitas Eesti Posti pressiesindaja Kaja Sepp. «Loomulikult on väljaandjad sellega kursis, see kokkulepe sai sõlmitud novembris,» lisas ta. See tähendab, et selle otsuseni jõuti läbirääkimistel Eesti Posti, kirjastajate ja meediaettevõtete liidu vahel.