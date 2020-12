Valitsus kiitis heaks ELi ja Ühendkuningriigi kaubandusleppe allkirjastamise

Lepingu esialgne jõustamine on kavas 1. jaanuarist 2021, et saavutada sujuv üleminek uutele koostöösuhetele, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Ta rõhutas, et Eestile on oluline lähedase suhte ja mitmekülgse koostöö säilitamine. «Ühendkuningriik on ja jääb Eesti lähedaseks partneriks, sõbraks ja liitlaseks nii Euroopas, NATO-s kui ka kahepoolsetes suhetes,» kinnitas Ratas.