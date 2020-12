Kohtus ootab vastust mõnikümmend maskivastast kaebust

Inimesed nõuavad erinevaid asju – nii korralduste täielikku kui ka osalist tühistamist kui ka esialgset õiguskaitset, rääkis Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. Ta lisas, et esimese nelja kaebuse osas kohus esialgset õiguskaitset ei andnud.

Lisaks maskikohustusega seotud kaebustele on kohtule esitanud kaebusi ka asutused ja ettevõtted, näiteks spordisaalid, mis on sunnitud tegevust piirama, rääkis Vilu. On ka kaebusi seoses toetuste ja hüvitiste maksmisega, kuid nende täpset ei osanud Vilu öelda.