Meedialiit: kavandatav eelnõu oleks surmahoop avalikule kohtumenetlusele

Meedialiitu ajendas õiguskantsler Ülle Madise poole pöörduma seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus (VTK), mille on ette valmistanud justiitsministeerium. See mahukas dokument puudutab muu hulgas kohtuotsuste avalikku kuulutamist, isikuandmete avalikustamist kohtulahendites, kohtutoimikutega tutvumist, juurdepääsupiirangute lõppemist kinnises menetluses ning istungite veebiülekandeid.

VTK seletuskirja kohaselt ei toimuks suur osa kohtupidamisest enam avalikus istungimenetluses. Meedialiidu hinnangul tähendab see aga seda, et meedial pole edaspidi võimalik kohtumenetlusi jälgida ega avalikku huvi omavates vaidlustes kajastada.

«Kui VTK-st saab eelnõu, mis jõuab Riigikokku, siis on suur oht, et avalikustamise nime all toimub tegelikult hoopis kohtupidamise umbisikustamine,» rõhutab Meedialiit.