Haaberstis vabastati romude arvelt üle saja parkimiskoha

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi nentis, et tänased magalarajoonid on planeeritud ja rajatud aastakümneid tagasi, kui sõidukeid oli palju vähem. «Täna oleme aga paraku olukorras, kus sõidukid ei mahu enam hoovidesse ära. Seetõttu on iga parkimiskoht oluline ja väga väärtuslik,» ütles linnaosavanem.

Eelmisel aastal vabastati munitsipaalpolitseiga koostöös veidi alla saja parkimiskoha, tänavu aga 137, rääkis Hanimägi. «Endiselt leidub linnaosas aga neid sõidukeid, mis on aastateks liikumatult oma kohale jäänud,» lisas ta.

Ühtlasi kutsutakse elanikke üles ise pikalt seisma jäänud sõidukeid mujale viima või utiliseerima, et vabastada parkimiskohad neile, kes seda igapäevaselt vajavad. Pikalt seisma jäänud sõidukid takistuseks nii tänavate koristamisel kui ka lume lükkamisel.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor Talehh Gusseinov sõnul tegeletakse autoromudega pidevalt. «Me otsime üles sõidukite omanikud ja selgitame neile, et kui autot enam ei kasutata, siis tuleks ta tänavalt ära viia või anda utiliseerimisele,» rääkis Gusseinov ning lisas, et sõiduki omanikul on võimalus oma sõiduk üle anda jäätmekäitlejale ja vastavalt hinnakirjale selle eest nendelt ka tasu saada.