Kolmapäeval algab rahvaloenduse peaproov

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul saavad kutse testküsitluses osaleda kaheksas maakonnas elavad inimesed. «Testküsitluseks oleme valinud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja elamutüübid. Valimis on kortermaju, ridaelamuid, eramuid, aga ka suvilaid ja üks hooldekodu. Kolmapäeval saadame kõikidele neile postkasti kolmes keeles teavituskirja ja kui rahvastikuregistris on olemas e-posti aadress, siis ka personaalse e-kirja,» ütles Mägi.

Mart Mägi sõnul on statistikaametil ootus, et e-riigile kohaselt vastab vähemalt 70 protsenti osalejatest küsimustele veebis.«Mõistame, et kõigil seda võimalust ei ole ja nendega võtame ühendust telefoni teel, sest kodukülastusi soovime praegusel pandeemia perioodil võimalusel vältida,» märkis Mägi.