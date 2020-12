Muidugi on see tülgastavalt tüütu, kui keegi žüriiliige ütleb esimese kommentaarina, et sedapuhku osutus valiku tegemine eriti raskeks. Sestap jätan ütlemata. Aga mõtlen. Sest olles tänavu kaasa löönud nii Postimees Grupi parimate kirjutiste kui ka piltide valimises, jõudsin veendumusele, et foto on sedasorti sõelumiseks palju keerulisem ajakirjandusžanr.